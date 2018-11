Numeri & curiosità di Napoli – Empoli

Sarà l’anticipo Napoli – Empoli, in programma domani allo stadio San Paolo con fischio di inizio fissato alle ore 20:30, a dar il via all’11^ giornata di campionato.

Il miglior risultato ottenuto in serie A dall’Empoli, la cui fondazione risale al 1920, è stato il 7° posto conquistato nel campionato 2006/07, risultato che gli valse la qualificazione alla Coppa Uefa.

La prima volta che i i partenopei e i toscani si sono affrontati in serie A risale al 23 novembre 1986 in occasione della 10^ giornata del torneo 1986/87, anno del primo scudetto partenopeo. La partita, giocata allo stadio San Paolo, si concluse con la vittoria degli azzurri con un netto 4-0 (26° Maradona, 45° e 67° Carnevale, 79° Bagni).

Complessivamente sono 14 i confronti in serie A tra il Napoli e l’Empoli. Il tabellino è favorevole agli azzurri con 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Nel corso di questi 14 match le due squadre hanno totalizzato 46 gol: 25 il Napoli, 21 l’Empoli.

Anche nelle 7 partite disputate a Napoli il tabellino è favorevole ai partenopei con 5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 18 gol realizzati e 8 subiti.

La più recente affermazione del Napoli a Fuorigrotta contro l’Empoli risale al 26 ottobre 2016 in occasione della 10^ giornata del campionato 2015/16. In quella occasione gli azzurri si aggiudicarono l’intera posta in palio superando i toscani 2-0 (51° Mertens, 81° Chiriches ).

L’unica vittoria dell’Empoli al San Paolo risale invece alla 23^ giornata del torneo 2007/08, esattamente al 17 febbraio 2008. Al triplice fischio la partita si concluse 3-1 a favore della squadra toscana (22° Pozzi [E], 37° Mannini [N], 66° Pozzi [E], 82° Budel [E]).

Risale invece alla 14^ del campionato 2014/15, esattamente al 7 dicembre 2014, l’ultimo pareggio alle falde del Vesuvio tra i partenopei e i toscani. In quella circostanza le due squadre si divisero la posta in palio terminando il match con un emozionante 2-2 (20° Verdi [E] 53° Rugani [E], 67° Duvàn [N], 72° De Guzman [N]).

Nel match di domani non ci saranno ex di turno con la maglia dell’Empoli, per il Napoli invece gli ex saranno Hysaj, Zielinski, Verdi, Rui e Luperto.

La partita sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelion, assistito da Ranghetti e Gori. Gli arbitri addetti al Var saranno Mazzoleni e Liberti, mentre Pezzuto sarà il quarto uomo.

Raffaele Campaniello – NapoliSoccer.NET