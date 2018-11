È Iachini il prescelto dal presidente Corsi dell’Empoli per sostituire Andreazzoli, esonerato dopo la sconfitta per 5-1 rimediata a Napoli. L’Empoli ha sinora ottenuto 6 punti in classifica frutto di una sola vittoria e tre pareggi. La squadra toscana ha sempre espresso un bel calcio. Il calendario difficile delle prime 11 giornate non ha facilitato il compito di Andreazzoli.