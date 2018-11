Il Genoa, attraverso la propria pagina web, esprime grande soddisfazione per la massiccia presenza dei tifosi napoletani in Liguria. Oltre 5 mila presenze, tra cui quella annunciata del sindaco De Magistris, sono al seguito della squadra di Ancelotti. Una ricaduta economica importante per la città, colpita dalle conseguenze del crollo di Ponte Morandi. A conferma dello straordinario volano che il calcio garantisce per strutture ed esercizi commerciali in un giorno pre-festivo.