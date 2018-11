Accordo Napoli-Seven: nuova partnership per il club partenopeo

Il Napoli firma una partnership con Seven, azienda celebre soprattutto per la produzione di zaini per la scuola, scelti da milioni di studenti in Italia e simbolo di intere generazioni.

L’accordo sottoscritto prevede per la società partenopea la licenza per la categoria “Back to School”, con il lancio di nuovi gadget ufficiali dedicati al mondo della scuola a marchio Seven e con i loghi del Napoli.

La nuova partnership, secondo la società azzurra, consentirà di elevare lo standard dei prodotti ufficiali SSC Napoli e consolidare il legame con le nuove generazioni di appassionati e tifosi del club azzurro.