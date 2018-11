STRAPPI NAPOLI: considerazioni semiserie post Napoli-Chievo

La Serie A non è solo calcio ed un po’ di sarcastico umorismo non guasta. Nessuno me ne voglia e mi si giustifichi per qualche leggera volgarità ma guardare le partite a volte non può prescindere da considerazioni ironiche e facili battute. Le inserisco come mi vengono, senza badare alla forma ed al politically correct per condividere quello che deve rimanere solo uno sport ed un divertimento.

Considerazione semiserie post Napoli-Chievo.

– Prima della partita mentre mangiavo, mia madre si stava vedendo Barbara D’urso e c’è stato un mezzo alterco sfociato quasi in rissa tra Carina Cascella e Luciana Tirino. Non mi chiedete chi sono; poiché non vi saprei rispondere. Lo so, non ci azzecca nulla con il calcio ma andava detto.

– Ci sono più probabilità che capiti a me una gioia, piuttosto che un giornalista imbecchi tutta la formazione titolare del Napoli di Ancelotti.

– Niente, dovevo essere allo stadio, invece mi ritrovo sul divano in compagnia di parenti, che urlano al complotto per ogni decisione arbitrale contro o sbagliata. Pietà! Questo non è calcio.

– Su RAI 2 c’è il quasi centenario Ferraruccio Gard con due bellissime donne ed una delle due è la figlia di Ancelotti. Gesù Crist’ da’ o’ pane a chi nun ten’ e’ rient!

– La partita alle 15.00 è un eterno dilemma se mangiare prima, durante o dopo la partita. Alla fine la fatidica decisione viene presa alle 14.00, che ci porta a divorare di corsa il ragù, senza neanche capire come fosse, per evitare eventuali intossicazioni durante la partita o di aver perso la voglia di mangiare in caso di risultato poco positivo.

– Oggi la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Le Sante che ogni volta che c’è una partita ci sopportano nonostante del pallone non gliene freghi nulla.

– La prima volta che Pellissier è venuto con il suo Chievo a giocare a Napoli, nel capoluogo campano c’erano ancora i Borbone.

– Anche Sorrentino con l’età non scherza, anche lui ha vissuto l’esperienza della guerra con Garibaldi.

– Non riuscirò a scrivere correttamente Stepinski per due volte consecutive, quindi oggi, se dovesse essere citato, verrà chiamato X.

– Dopo 15 minuti stavo per dormire.

– Niente di meno corre di più Pellissier a 40 anni, che io a 27.

– Ounas sta giocando con la stessa voglia che ho io di vivere in questi ultimi due mesi.

– Il ciuffo biondo di Malcuit ha un’entità tutta sua che vive, respira e si muove in autonomia. Chissà se gli avrà dato anche un nome al suo ciuffo. Comunque niente, Malcuit quando parte fa paura.

– In redazione, Gianni:”Non sto capendo impostazione odierna del Napoli. Confusione assoluta“. Alberto:“non la stanno capendo manco loro“. Vi amo, quando mi scrivete queste perle da pubblicare in questa rubrica.

– Sui social:” contro il Napoli cacciano tutti la scienza“. Adesso mi dovete spiegare quale scienza ha cacciato oggi il Chievo.

– Kiyine più che per le sue doti tecniche mi ha impressionato per la capigliatura.

– Rettifico Kiyine non è male come giocatore, è un classe ’97 senza dubbio può essere considerato un prospetto interessante.

– Fortunatamente che quelli del Chievo fanno piede e piede quando giocano.

– Pochi spunti per questa rubrica in questo secondo tempo, cerco l’ispirazione toccandomi il pizzetto ma non mi esce nulla.

– Già la partita è bella, i giocatori non è stanno facendo nulla di chi sa che per vincere e poi si mette anche la sfortuna.

– Se Koulibaly avesse segnato, veniva giù lo stadio.

– Certo che giocare con il centravanti e non mettere una palla alta decente al centro è molto controproducente. Va detto che anche Milik non è che abbia fatto granché per lasciare un segno tangibile alla partita.

– All’80’ mi sono detto che noia, quando finisce la partita?

– Niente una delle partite più brutte e noiose degli ultimi anni.

– Altro che Black Friday, il Napoli ha fatto un Black Sunday.

– I detrattori di Sarri dove sono finiti ora?

– Ci sono volte in cui guardi la partita senza voglia e questa rubrica viene male. Questa è una di quelle.

– Io vi saluto, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi invito a seguire i nostri servizi post partita: interviste post partita, quadri, pagelle e commento.