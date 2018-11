Milojevic: “Il Napoli è una grande squadra ma non temiamo nessuno e lo dimostreremo sul campo”

Milojevic, tecnico della Stella Rossa Belgrado, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Stella Rossa: le sue dichiarazioni

Milojevic, tecnico della Stella Rossa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Stella Rossa. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.NET: “Per me Carlo Ancelotti è uno dei migliori allenatori in Europa e nel mondo. Noi siamo un’outsider. Quando sono stati sorteggiati i gironi abbiamo capito di dover giocare contro degli squadroni. Abbiamo giocatori giovani con poca esperienza per la Champions League ma ce la matteremo tutta contro squadroni come Napoli, PSG e Liverpool per cercare di superare il turno. Avevamo avuto un paio di problemi fisici dopo la gara con il Liverpool. Pavkov ha recuperato ed è qui con noi. Voi giornalisti italiani volete sempre la formazione ma non vi dirò niente fino alla fine, sarà una sorpresa la formazione. Non vi dico niente, abbiamo preparato molto bene la partita e lo vedrete sul campo.

Penso che il Napoli non possa sorprenderci più di tanto. Sono un gruppo di giocatori che giocano da diversi anni insieme, quest’anno lotteranno su tre fronti e potranno arrivare in fondo alle tre competizioni, anche vincere la Champions. Sappiamo bene il Napoli che tipo di gioco fa, non mi aspetto niente di speciale per domani sera. Tutte le gare per noi sono importantissime, domani è importantissimo che anche i nostri tifosi siano con noi. Ci danno molto supporto ed è importante per noi. La Stella Rossa sta tornando ai suoi antichi fasti, voglio che i miei giocatori se la giochino domani contro il Napoli, che si divertano insieme ai tifosi, e facciano una grande partita.

Per noi ogni gara si prepara allo stesso modo. Non abbiamo paura, noi siamo la Stella Rossa, è un anno importante per noi. Abbiamo vinto una Coppa dei Campioni nel 1991 a Bari. Rispettiamo Napoli, Ancelotti e la sua storia. Sicuramente col Napoli sta facendo cose grandissime. Il Napoli è una grande squadra e lo rispettiamo ma noi non abbiamo paura di nessuno e domani lo dimostreremo sul campo. Siamo orgogliosi di giocare al San Paolo e di rappresentare la Stella Rossa.

Gli infortuni? Ci sono un paio di infortunati ma non posso pensare troppo a loro. Ho altri giocatori e penserò a loro e a chi andrà in campo. Mi piace che Ancelotti abbia detto che noi siamo stati sottovalutati nel Gruppo C. Noi veniamo dalla Serbia, un paese piccolo ma fiero con giocatori giovani che stanno giocando a grandi livelli. Rispetto ciò che ha detto Ancelotti”.

Fonte foto: Radio Kiss Kiss Napoli