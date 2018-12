Numeri & curiosità di Napoli – Frosinone

Domani alle ore 15:00, in occasione della 15^ giornata di campionato il Napoli ospiterà nell’impianto di Fuorigrotta il Frosinone, il cui debutto nella massima serie A risale al 2015.

Il Club laziale, fondato nel 1912, ha come cui colori sociali il giallo e il blu; dopo Lazio e Roma, è la terza squadra più blasonata della regione.

Quello di domani sarà il terzo confronto nel massimo campionato italiano di calcio tra i partenopei e i ciociari. Il primo match venne disputato allo stadio Matusa di Frosinone in occasione della 19^ giornata del torneo 2015/16, esattamente il 10 gennaio 2015. In quella circostanza il Napoli si aggiudicò l’intera posta in palio superando la squadra laziale con un il risultato di 5-1 (20° Albiol [N], 30° rig. Higuain [N] , 59° Hamsik [N], 60° Higuain [N], 71° Gabbiadini [N], 81° Sammarco [F]). Il secondo confronto, invece, si disputò nel match di ritorno del campionato 2015/16, era il 14 maggio 2016, ultima di campionato. Al triplice fischio l’incontro terminò con la vittoria del Napoli con un secco 4-0 (44° Hamsik, 52°, 62°, 71° Higuain).

Nel match di domani non ci saranno ex di turno con la casacca azzurra, per il Frosinone, invece, gli ex saranno Maiello e Ciano.

Arbitro dell’incontro sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, assistito da Gori e Tolfo. Gli arbitri addetti al Var saranno Naschi e Longo, mentre Volpi sarà il quarto uomo.

Raffaele Campaniello – NapoliSoccer.NET