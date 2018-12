Perillo: “Mi auguro che Callejon si sblocchi”

Antonello Perillo, caporedattore del TGR Campania, è stato intervistato oggi in diretta a ‘ Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello. Queste le sue parole sintetizzate per i nostri lettori.

“Meret potrebbe giocare. Mi auguro che possa essere una partita come contro il Frosinone, in cui possa essere impegnato meno. Malcuit a destra e Hysai a sinistra. Credo che non rinuncerà ad Albiol e Koulibaly. A centrocampo mi auguro che Callejon si sblocchi, poi bisogna vedere chi gioca tra Fabian e Hamsik. Poi penso alla coppia Mertens e Milik. Milik? Io ho difeso Milik dopo la partita con il Liverpool. Tutto il mondo ha esaltata Alisson e allora questo non vuol dire che Milik è scarso, ma che Alisson è davvero forte. Per me Milik deve giocare ed è anche giusto che tra Mertens e Insigne ci sia una sorta di staffetta, visto che il prossimo impegno mi sembra davvero impegnativo. Scambio Morata e Hiugain? Sicuramente Higuain ha un feeling con Sarri pazzesco”.