Serie A: in aumento gli spettatori presenti allo stadio (+3.2%). Si tratta del miglior dato dell’ultimo quinquennio. Exploit delle milanesi, bene Roma e Lazio, male Napoli.

Secondo il Report elaborato da Osservatorio Calcio Italiano sulla base del database online di Stadiapostcards, è aumentata la presenza di spettatori negli stadi della Serie A.

Al termine della 19esima giornata la media degli spettatori nella massima serie (25.500) ha registrato un incremento del 3,2% rispetto al dato finale dello scorso campionato (24.706). Si tratta del miglior dato registrato nell’ultimo quinquennio, con un incremento del 14,8% rispetto al 2016/2017 (22.217), del 14,9% rispetto al campionato 2015/2016 (22.234) e del 15,5% rispetto al campionato 2014/2015 (22.083).

Il dato a livello Nazionale, comunque, è in controtendenza rispetto alle presenze dei supporters azzurri allo stadio San Paolo di Napoli. Il crollo di presenze nello stadio partenopeo è evidente con appena una media di 32.356, pari ad un decremento del 24,9% rispetto alla passata stagione.

Il primato per il maggior numero di presenze durante le gare casalinghe (62.281), per il quarto anno consecutivo, spetta all’Inter, con un aumento dell’8,3% rispetto al dato finale dello scorso campionato (57.529). In seconda posizione il Milan che colleziona una media presenze pari a 52.977, incrementando dello 0,5% il dato finale della passata stagione. Terzo gradino del podio per la Juventus con una media spettatori pari a 40.020 in aumento dell’1,8% rispetto alla stagione 2017/18. Tra le prime cinque anche Roma e Lazio. Per i giallorossi all’Olimpico una media di 38.556 spettatori con un aumento del 2,9% rispetto il dato finale dello scorso campionato. In positivo anche la sponda biancoceleste del Tevere: con 34.603 presenze la Lazio registra un incremento dell’11,6% rispetto alla passata stagione.

Un netto incremento degli spettatori allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze (31.457, +20.6). Segno positivo anche per Genoa (21.602, +3.1%), Bologna (21.257, +1.7%) e Udinese (20.711, +15.7%).

In controtendenza le presenze interne del tifo blucerchiato: allo stadio “Luigi Ferraris” durante le gare casalinghe della Sampdoria si registra un calo del 3.9%. In aumento invece gli spettatori allo “Stadio Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo (18.786, +4.8%).

Il maggior numero di spettatori ad una partita di Serie A, invece, si è avuto durante il derby di Milano tra Inter-e Milan, che con 78.275 spettatori presenti registra finora il miglior dato stagionale.

Osservatorio Calcio Italiano