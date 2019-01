Le decisioni del giudice sportivo: Allan e Marusic salteranno Napoli-Lazio, San Paolo diffidato

Rese note oggi le decisioni del giudice sportivo in merito alla diciannovesima giornata di campionato, l’ultima del girone d’andata.

Sono 12 gli squalificati in totale: Due giornate per Marusic (Lazio) e Meite (Torino). Un turno di stop, sempre a causa di un’espulsione per Suso (Milan), Capuano (Frosinone), Ceppitelli (Cagliari) e Mandragora (Udinese). Squalifica per una gara anche per Bennacer (Empoli), Ciano (Frosinone), Izzo (Torino), Allan (Napoli), Piatek (Genoa) e Pussetto (Udinese).

Tra le società, ammende a Napoli (12.000 euro con diffida), Roma (5.000 euro), Udinese (3.000 euro), Genoa e Lazio (2.000 euro). Il Napoli è stato multato “per avere suoi sostenitori, al 26′ del primo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori avversari un bengala; recidiva specifica plurireiterata”.