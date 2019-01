Inzaghi: “Iniziato bene l’anno. Per il Napoli dobbiamo esser pronti”

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha sottolineato l’importanza che la sua squadra si faccia trovare pronta al prossimo appuntamento di campionato contro il Napoli, partita di domenica prossima che sancirà l’inizio del girone di ritorno per le due squadre. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Lazio Style Radio al termine dell’ottavo di finale di Coppa Italia vinto dai suoi uomini per 4-1 contro il Novara. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.



“I ragazzi sono stati bravi, avevo chiesto concentrazione. Hanno interpretato bene la gara sin da subito. Ora siamo ai quarti, penseremo più avanti a questa gara. Ora testa al campionato, in cui avremo partite importanti. Per il Napoli dobbiamo essere pronti, i miei giocatori hanno ricominciato nel migliore dei modi dopo la sosta, si sono presentati con il piglio giusto. Ho visto un bel gioco e ottimi gol. Ho avuto ottime risposte anche da chi è entrato, come Berisha, Durmisi e Pedro Neto. Ho la fortuna di avere una squadra matura composta da ottimi professionisti. Difesa a 4? So che ho la possibilità di poter giocare anche così, in quel momento ho optato per quella soluzione con l’inserimento di Neto, è andata bene”.

