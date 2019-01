UFFICIALE: Germoni è della Juve Stabia! Interesse per Torromino del Lecce per l’attacco

Luca Germoni è ufficialmente un nuovo difensore della Juve Stabia. Interesse anche per Giuseppe Torromino del Lecce per il reparto offensivo delle vespe

Come anticipato dalla redazione di NapoliSoccer.Net nei giorni scorsi, Luca Germoni, di proprietà della Lazio, terzino sinistro classe ’97 ex Ternana, Perugia, Parma e Virtus Entella, passa alla Juve Stabia con le formula del prestito secco fino a giugno 2019. Ad annunciarlo è la stessa società di Via Cosenza con un comunicato stampa diffuso in serata: “S.S. Juve Stabia rende noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, in prestito dalla Virtus Entella, fino al 30 giugno 2019, delle prestazioni sportive del calciatore Luca Germoni classe ‘97. Terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Germoni ha vestito le maglie di Ternana, Parma e Perugia prima di essere acquistato dalla società ligure. Vanta, nonostante la sua giovane età, 40 presenze in serie B ed in questa stagione ha collezionate già 10 presenze con la maglia dell’Entella.

Queste le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore della Juve Stabia: “Sono contento ed onorato di vestire questa maglia. Ringrazio il presidente, il direttore e coloro che mi hanno dato questa possibilità, spero di ripagare sul campo la fiducia che mi hanno dato”.

Germoni si è già messo a disposizione di mister Fabio Caserta e del suo staff. S.S. Juve Stabia”.

Dopo l’acquisto di Germoni tesserato come under, la Juve Stabia ha a disposizione ancora uno slot per acquisire un “over” ed è probabile che si utilizzi questo posto libero per rinforzare il reparto offensivo. Nelle ultime ore continua l’interesse delle vespe per Giuseppe Torromino, 30 anni, ex Crotone di proprietà attualmente del Lecce dove quest’anno ha disputato solo uno scampolo di partita contro il Livorno. Torromino è in scadenza di contratto il 30 giugno 2019 e c’è un solo modo per farlo arrivare alla Juve Stabia: rescindere il contratto che lo lega al Lecce. Al momento ci sarebbe ancora qualche problemino al riguardo con la società salentina da risolvere per arrivare alla rescissione del contratto. Senza dimenticare che su Torromino è forte l’interesse anche di Pordenone, Pisa, Sambenedettese e Reggina.

Napolisoccer.NET è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie CLICCA QUI