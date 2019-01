Napoli-Sassuolo: formazioni ufficiali e ultimissime

Il Napoli chiede al Sassuolo di Roberto De Zerbi il lasciapassare per i quarti di finale di Coppa Italia nel primo impegno del 2019: le formazioni

Il Napoli di Carlo Ancelotti affronta il Sassuolo di Roberto De Zerbi alle 20:45 al San Paolo nel primo impegno ufficiale del 2019. In palio c’è il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia in gara secca dove la vincente di stasera affronterà il Milan ancora in gara unica con stadio da decidere con sorteggio nei prossimi giorni se a passare fosse il Sassuolo, mentre se a passare fosse il Napoli si giocherebbe certamente al “Meazza” di Milano.

Nel Napoli che affronta il Sassuolo, assenti e neanche concovati per infortuni vari Albiol, Chiriches, Hamsik e Mertens. Squalificato Verdi che sconta una vecchia squalifica di tre giornate risalente a Bologna-Cittadella di Coppa Italia dell’agosto 2017. Molto probabile l’impiego dal primo minuto di Koulibaly e Insigne dal primo minuto anche perchè saranno assenti contro la Lazio in campionato per squalifica insieme ad Allan.

Anche il Sassuolo in emergenza per una serie di defezioni. Saranno assenti infatti Sernicola, Boga, Odgaard, Adjapong, Marlon, Ferrari e Di Francesco.

La gara che vedrà sugli spalti al San Paolo non più di ventimila spettatori, sarà diretta dal sig. Chiffi di Padova che sarà coadiuvato dai guardalinee Bottegoni e Grossi mentre il quarto uomo sarà il sig. Marini. Al Var ci saranno Ghersini e Longo.

Alle 20:45 al fischio d’inizio di Napoli-Sassuolo, la temperatura al San Paolo sarà di 6 gradi, percepita 5°, con cielo quasi sereno e vento che soffierà alla velocità di 4 km/h. Il tasso di umidità sarà dell’85%.

Di seguito le formazioni ufficiali con cui le due squadre scenderanno in campo agli ordini del sig. Chiffi di Padova:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabiàn Ruiz, Ounas; Insigne, Milik

Allenatore: sig. Carlo Ancelotti

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic

Allenatore: sig. Roberto De Zerbi

