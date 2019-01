Saurini: “L’esordio di Gaetano è stata una soddisfazione”

L’ex allenatore del Napoli Primavera, Giampaolo Saurini, intervenendo durante la trasmissione “Si gonfia la rete” di Radio Marte, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sintetizzate da Napolisoccer.NET: “L’esordio di Gaetano in prima squadra è stata una bella soddisfazione, l’ho portato in Primavera sotto età, ma già si vedeva di che pasta era fatto. Lui è stato bravo a confermarsi di anno in anno e si è meritato il premio-esordio con il Napoli.

Caratterialmente ha una grossa personalità e anche negli allenamenti bisogna sempre stimolarlo perchè può adagiarsi basandosi sulle sue qualità tecniche. Non lo ha mai fatto e per questo è cresciuto in maniera esponenziale. Adesso sarà bello capire cosa farà la società in questi ultimi mesi della stagione, se lo lascerà in Primavera, lo aggregherà alla prima squadra o lo manderà a giocare altrove. In Primavera la crescita è limitata, giocare in prima squadra invece può risultare difficile vista l’abbondanza in organico, per cui vedremo se il Napoli deciderà di mandarlo a giocare in prestito permettendogli di crescere ulteriormente.

Nel 4-2-3-1 di Ancelotti, Gaetano potrebbe essere quello che sta dietro la prima punta, oppure potrebbe partire da esterno e accentrarsi, ma credo abbia le capacità anche per poter giocare nei 3 di centrocampo.

Napoli-Lazio? Sono cresciuto nella Lazio, ma dopo 6 anni di Napoli sono diventato napoletano. Immagino che assisteremo ad una bella partita perchè il Napoli sta dimostrando di poter lottare fino alla fine per posti importanti, a patto che la Juve commetta qualche passo falso”.

