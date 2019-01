La Lazio prepara la gara di campionato contro il Napoli in programma domenica sera allo stadio San Paolo. I biancocelesti sono rimasti a riposo quest’oggi, gli allenamenti riprenderanno domani. Inzaghi dovrà rinunciare a Marusic squalificato. Altri biancocelesti sono in dubbio: Bastos ha un problema alla coscia destra mentre Wallace accusa un fastidio al ginocchio. Da monitorare anche la situazione relativa a Correa, non convocato in Coppa Italia per influenza.