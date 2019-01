Doppia seduta di allenamento per la Lazio in vista del Napoli

Doppia seduta di allenamento in programma oggi per la Lazio all’interno del Centro Sportivo di Formello: alle ore 10:00 i giocatori biancocelesti si sono ritrovati sul campo Fersini per la prima seduta di giornata.

Ad aprire il lavoro sul campo sono stati i calciatori che compongono il pacchetto arretrato, i quali hanno effettuato un iniziale lavoro di riscaldamento mediante torelli divisi in due gruppi. Successivamente, i difensori si sono dedicati ad un’ampia fase tattica.

Contemporaneamente, il resto degli elementi che compongono la rosa guidata da mister Simone Inzaghi si sono affacciati sul campo per svolgere alcune esercitazioni atletiche incentrate sulla forza che hanno dato seguito ad un’iniziale messa in moto all’interno dell’area tecnica.

La Lazio è tornata sul campo anche nel pomeriggio sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00.

Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico, i centrocampisti e gli attaccanti del gruppo guidato da Simone Inzaghi hanno svolto delle esercitazioni di carattere offensivo. Nel frattempo il comparto difensivo ha effettuato un lavoro incentrato sulla forza.

La seduta d’allenamento si è conclusa con una serie di partitelle a tre colori. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano.

Fonte: sslazio.it

