Allenamento mattutino per il Napoli: Mertens si allena sulla sabbia, differenziato per Hamsik

Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno.

Gli azzurri preparano il match contro la Lazio posticipo della 20esima giornata di ritorno in programma domenica al San Paolo.

La squadra, sul campo 1, ha svolto scarico in avvio e successivamente torello.

Di seguito lavoro tecnico tattico.

Chiusura con cross e tiri in porta.

Mertens ha svolto allenamento specifico sulla sabbia. Differenziato per Hamsik.

Fonte: sscnapoli.it

