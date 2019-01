Nicoli: “Napoli-Lazio è una partita di cartello”

L’ex calciatore Aldo Nicoli ha concesso un’intervista a Lazio Style Channel. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net: “I biancocelesti lotteranno il quarto posto con la Roma, il Milan lo vedo meno competitivo. Quei giocatori di maggiore qualità che al girone di andata non hanno rispettato le aspettative dovranno dare di più e mi sembra che stiano tornando ai loro livelli: parlo di Milinkovic e Luis Alberto.

Napoli-Lazio è una partita di cartello, appena entri allo stadio già l’adrenalina è al massimo. Contro gli azzurri sarà una sfida di livello, in una partita del genere non servono motivazioni, il match parla da sé. Apprezzo molto Inzaghi, come allenatore è cresciuto tanto, è stimato dai tifosi ed in questi anni sta accumulando molta esperienza. Penso raggiungerà alti livelli, ora è un emergente che commette qualche errore, penso in seguito diventerà uno dei migliori tecnici italiani”.