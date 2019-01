Napoli: Mertens in dubbio; Ancelotti deve scegliere il partner di Milik

Sembrava essere rientrato il dubbio riguardante la presenza di Dries Mertens contro la Lazio nella sfida valevole per la prima giornata di ritorno del massimo campionato italiano. Il belga era tornato quasi del tutto in gruppo nei giorni scorsi, evitava solo la partitella finale. Ieri l’attaccante partenopeo ha svolto lavoro specifico sulla sabbia e questo ha fatto scattare l’allarme vista l’assenza anche dell’altra punta d’eccellenza: Lorenzo Insigne.

Ancelotti, se Mertens non dovesse recuperare, potrebbe lanciare Adam Ounas, il quale ha ben figurato le volte in cui è stato chiamato in causa, segnando anche dei gol di pregevole fattura. L’assenza di Mertens e Insigne toglie spazio ad un possibile cambio a gara in corso; c’è anche Verdi che potrebbe agire dietro Milik, spesso a Bologna Simone ha ricoperto sia il ruolo di prima che di seconda punta. Il Napoli ha una rosa che consente di gestire eventuali assenze, di certo non poter convocare contemporaneamente sia Insigne che Mertens sarebbe comunque un peccato in una sfida così delicata come quella che attende gli azzurri domenica sera allo stadio San Paolo.