Reja: “Vedrò Napoli-Lazio al San Paolo. Pesanti le assenze azzurre”

Edy Reja, doppio ex allenatore di Napoli e Lazio, ha rilasciato un’intervista pubblicata oggi da Il Mattino alla vigilia della sfida di campionato al San Paolo tra le due squadre. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri letori.



“Verrò al San Paolo a vedere Napoli-Lazio. È sempre emozionante riabbracciare la città. Sarà una partita molto interessante e di difficile lettura, con gli azzurri forti sulle fasce e i laziali più temibili al centro del campo.



Per il Napoli è un match piuttosto difficile per le assenze ma anche perché i biancocelesti sono in crescita, avendo ritrovato Leiva, Milinkovic Savic e Luis Alberto. Ancelotti però è un maestro e saprà sopperire: il turn over che ha varato gli consente di avere tutti i suoi giocatori con tante partite nelle gambe.

Le assenze tra gli azzurri sono tutte e quattro pesanti, per il valore dei calciatori ma anche perché ricoprono ruoli chiave. Per avere la meglio sulla Lazio il Napoli dovrà giocare di collettivo, da squadra, con grande unione e il giusto equilibrio. La Lazio sta bene e può mettere in difficoltà gli azzurri non dando punti di riferimento, a partire da Immobile. Lui, Milik e Mertens saranno i calciatori decisivi domani”.

