Potenza-Juve Stabia 0-0: vespe bloccate sul pari al “Viviani” ma è un punto d’oro

Juve Stabia fermata sullo 0-0 a Potenza ma è un punto d’oro conquistato su un campo difficile in una gara ostica

La Juve Stabia dopo la vittoria molto ampia per 0-4 contro la Viterbese che ha portato all’esonero dell’allenatore Sottili dei laziali, scende in campo allo stadio Viviani di Potenza contro la squadra locale in un match dal sapore antico e caratterizzato dalla sempre grande rivalità fra le due tifoserie. Agli ordini del sig. Narchetti di Ostia le due squadre sono scese in campo con le seguenti formazioni ufficiali:

POTENZA (5-4-1): Ioime 6; Coccia 6,5, Matino 6, Emerson 6,5, Giosa 6, Sepe 6; Guaita 6 (Bacio Terracino dal 30° s.t. 6), Dettori 6, Coppola 6, Ricci 5,5 (Longo dal 14° s.t. 6,5); Franca 6,5 (Lescano dal 21° s.t. 6,5)

Allenatore: Giuseppe Raffaele

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani 6; Vitiello 6, Troest 6,5, Allievi 6, Germoni 5; Viola 6,5 (Mastalli dal 32° s.t. S.V.), Calò 6, Carlini 6; Melara 5 (Torromino dal 23° s.t.), Paponi 5,5 (El Ouazni dal 32° s.t. S.V.), Canotto 6 (Elia dal 36° s.t. S.V.)

Allenatore: sig. Fabio Caserta

La Juve Stabia è schierata da mister Caserta con il consueto modulo tattico 4-3-3 che però col passare dei minuti diventa sempre più un 4-2-3-1 con Carlini che dopo una ventina di minuti va ad assumere la posizione di trequartista centrale alle spalle della punta centrale Paponi. Potenza invece che molto spesso, soprattutto quando sono le vespe ad attaccare, difende anche con nove uomini dietro la palla.

Il primo tempo scorre via sul filo del grande equilibrio con una grossa emozione per parte. Al minuto 8 infatti Canotto riceve palla in area da Carlini, si accentra e calcia colpendo il palo con Ioime battuto.

Il palo colpito da Canotto funziona come una scossa per i lucani che si scuotono dal torpore iniziale al minuto 23: da azione di calcio d’angolo infatti la palla termina al difensore Coccia che dal limite scarica un destro che sbatte sulla traversa, pareggiando in questo modo il conto dei pali.

Nella prima frazione di gioco che si chiude sul risultato a reti bianche, è una Juve Stabia che trova tante difficoltà a servire Paponi, stretto nella morsa dei difensori centrali avversari e che purtroppo non può contare sulla fascia destra di attacco sul miglior Melara, apparso oggi abbastanza appannato, mentre Germoni e Canotto (a parte il legno colpito dopo 8 minuti di gioco) non sembrano nella loro migliore giornata. Soprattutto l’ex Lazio e Virtus Entella, all’esordio oggi, appare ancora molto lontano dalla migliore condizione.

Ad inizio ripresa la Juve Stabia sembra guadagnare metri sul terreno di gioco sintetico del “Viviani” ma gli attacchi sono sterili e non pungono la difesa lucana molto ben organizzata dal tecnico Raffaele, difendendo anche in 9 dietro la palla quando serve. Al minuto 15 della ripresa bello scambio tra Viola (colpo di tacco) e Canotto che tira alto sulla traversa.

Il Potenza si accorcia e aspetta la Juve Stabia che trova tutti gli spazi intasati e non riesce a sfondare: è questo il leit-motiv di inizio ripresa con le due linee di difesa e centrocampo molto strette tra di loro per creare densità in mezzo al campo e chiudere tutte le linee di passaggio della Juve Stabia.

Al 27° della ripresa si fa rivedere il Potenza in avanti con Lescano che serve Guaita in area, ma l’argentino in posizione defilata tenta un diagonale che finisce a lato.

Non accade praticamente niente più fino alla fine del match: Juve Stabia in pieno controllo della gara ma che in pratica nel secondo tempo non ha mai tirato in porta. Un punto comunque ottimo perchè conseguito su un campo molto difficile contro un coriaceo Potenza che ha badato soprattutto a non prenderle. Juve Stabia che resta saldamente in testa con un vantaggio di 9 punti sul Trapani (fermato sullo 0-0 dalla Sicula Leonzio), 10 punti sul Catania che oggi vince a tavolino 3-0 la gara col Matera non presentatosi (ma accadrà anche per la Juve Stabia), e 12 punti sul Catanzaro fermato sullo 0-0 dalla Vibonese ma con una gara da recuperare. Domenica prossima vespe attese dal derby con la Paganese per riprendere la cavalcata trionfale che parla finora di 15 vittorie e 6 pareggi in 21 gare di campionato disputate.

Napolisoccer.NET è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie CLICCA QUI