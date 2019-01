Milan-Napoli: formazioni ufficiali e ultimissime. Insigne, Milik e Mertens titolari

Il Napoli a Milano contro i rossoneri con una formazione ricca di sorprese: Insigne, Mertens e Milik titolari, in porta Ospina

Il Napoli a Milano contro i rossoneri nella prima delle due sfide che si disputeranno al “Meazza”, stasera in campionato e martedì sera nei quarti di finale di Coppa Italia in gara secca, per confermare il buon inizio di 2019 dopo la bella e convincente vittoria ottenuta contro la Lazio domenica scorsa al San Paolo per 2-1.

Il Milan, che ha visto partire Higuain verso il Chelsea e ha visto arrivare al suo posto il polacco Piatek per la cifra di 35 milioni di euro, si presenta in campo con il consueto 4-3-3 con Cutrone dal primo minuto come riferimento centrale offensivo e la coppia Suso-Calhanoglu sugli esterni ai suoi fianchi. Assenti per infortunio Bonaventura, Caldara, Zapata, Strinic, Biglia e Reina che salterà anche la gara di Coppa Italia per uno stiramento.

Nel Napoli assenti Allan e Rog per le questioni di mercato spiegate molto bene da Ancelotti ieri in conferenza, ci sono diversi ballottaggi sia in difesa che a centrocampo. In campo contemporaneamente in attacco Insigne, Mertens e Milik.

La gara, che ha visto ieri cadere ogni restrizione in merito alla vendita dei biglietti per i tifosi del Napoli e vedrà sugli spalti oltre 6.000 tifosi azzurri, sarà diretta dal sig. Doveri di Roma che sarà coadiuvato dai guardalinee Peretti e Vuoto.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodríguez; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu

Allenatore: sig. Rino Gattuso

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik

Allenatore: sig. Carlo Ancelotti

