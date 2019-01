La “Bastonata” di NapoliSoccer.NET. Togliete il VAR dalle mani degli arbitri!

VAR sempre più ad intermittenza: o si toglie potere discrezionale agli arbitri sull’uso del VAR oppure è praticamente inutile

Il designatore degli arbitri, Rizzoli, rischia seriamente di passare ben presto alla storia per essere stato il primo designatore del calcio italiano a poter disporre di uno strumento utilissimo come il VAR e di riuscire, nonostante lo strumento tecnologico, a far combinare ai propri arbitri una serie nefandezze inenarrabili che finiscono per alimentare ancora più polemiche sugli arbitraggi anziché ridurle.

Il VAR continua ad essere utilizzato ancora troppo ad intermittenza come un albero di Natale. Nell’ultima giornata di campionato, a Milano al “Meazza” l’addetto al VAR, Giacomelli, ignora di segnalare al collega Doveri che stava arbitrando Milan-Napoli, un chiaro fallo da rigore di Bakayoko su Insigne.

Allo stesso modo anche Chiffi a Verona, arbitro di Chievo-Fiorentina, non viene richiamato e comunque decide di non affidarsi alle immagini televisive per andare a rivedere un netto fallo da rigore su Pellissier.

Nella stessa giornata, a Reggio Emilia, in Sassuolo-Cagliari, ad Irrati viene segnalato dal VAR un fallo da rigore di Srna su Djuricic sfuggito a tutti, così come a Roma in Lazio-Juve la gara viene decisa da un fallo di Lulic su Cancelo su segnalazione del VAR.

La domanda sorge spontanea: perchè il VAR viene utilizzato su alcuni campi e su altri no?

La risposta sta nella troppa discrezionalità lasciata agli arbitri nell’utilizzo dello strumento tecnologico. L’anno scorso il ricorso all’ausilio delle immagini televisive funzionava benissimo nel girone di andata finché il tecnico bianconero Allegri, dopo un burrascoso Atalanta-Juve, non sbottò contro l’utilizzo del VAR. Salvo poi ricredersi e chiederne a gran voce l’impiego anche in Europa, quando la Juventus, qualche mese dopo, fu eliminata dalla Champions per mano del Real con alcune decisioni arbitrali molto contestate da tutto l’ambiente bianconero.

Il VAR è un ottimo strumento di ausilio per la terna arbitrale in campo ma ci bisogna mettersi d’accordo: deve essere usato sempre o comunque in tutti i casi di “chiaro ed evidente errore”., come prevede il Protocollo.

E, sicuramente, senza il timore di arrecare danno alle squadre di maggior blasone politico sportivo, altrimenti è meglio lasciare perdere perchè un VAR a due velocità non fa bene a nessuno e porta solo ad ulteriori polemiche di cui non se ne sente il bisogno.

Una dele possibili soluzioni sarebbe quella di creare una squadra di specialisti del VAR così da svincolarne l’utilizzo dagli arbitri come avviene oggi. Ancora meglio sarebbe lasciare alle squadre in campo la possibilità di richiedere l’impiego del VAR almeno in un paio di occasioni a gara, come già accade in altri sport, così, se una squadra si ritiene penalizzata da un episodio dubbio può chiedere la review.

Che siano i capitani o ancor gli allenatori a richiedere l’intervento del VAR, con un numero limitato di chiamate per tempo. Così funziona, ad esempio, nel tennis, in cui i giocatori possono chiedere di controllare il segno della pallina tre volte per set: se hanno ragione però, e dunque la decisione originaria era sbagliata, la chiamata non viene conteggiata.

O si fa così oppure la troppa discrezionalità lasciata agli arbitri genererà ancora troppa confusione e finirà per svilire questo strumento pensato per risolvere ma usato per peggiorare.

