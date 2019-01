Ufficiale: Marko Rog in prestito al Siviglia

Marko Rog va in prestito al Siviglia: l’ufficialità è arrivata poco fa con un Tweet della SSC Napoli. La formula è quella del prestito secco fino a Giugno 2019. Come anticipato ieri, si tratta quindi solo di un arrivederci per il centrocampista croato che tornerà agli ordini di Ancelotti l’estate prossima.



Evitato quindi l’inserimento di un diritto di riscatto che il Napoli avrebbe voluto molto alto, si è riusciti a chiudere l’operazione con il prestito secco.

Rog si unirà al più presto ai suoi nuovi compagni, anche se difficilmente sarà a disposizione di mister Machìn per il ritorno di Coppa del Re, domani sera contro il Barcelona al Camp Nou. Ricordiamo che il Siviglia sarà anche avversario della Lazio nei sedicesimi di finale di Europa League. Il giocatore sarà quindi potenzialmente impiegato su tre fronti qualora il Siviglia eliminasse il Barça dalla Coppa Nazionale.



La notizia è stata confermata anche dal sito ufficiale del Siviglia, che parla di “un’altra perla croata” che raggiunge la squadra andalusa.

Marko Rog passa al @SevillaFC in prestito secco fino a giugno 2019. In bocca al lupo!

💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 29, 2019

