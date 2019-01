Sportitalia – Il Napoli blocca Bennacer per giugno ma Corsi smentisce

Secondo quanto evidenziato da Sportitalia, Il Napoli avrebbe bloccato per giugno il centrocampista dell’Empoli, vera e propria rivelazione della squadra toscana di quest’anno, Ismaël Bennacer. In giornata gli azzurri avrebbero strappato l’ok dell’Empoli e del giocatore per il trasferimento a giugno al Napoli dopo aver superato la forte concorrenza della Roma. Mancherebbero solo i dettagli alla felice conclusione dell’operazione.

Tuttavia il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, intervenuto a CalcioNapoli24, ha smentito la conclusione dell’affare con le seguenti brevi dichiarazioni: “Contatti per Ismaël Bennacer al Napoli a giugno? Al momento non c’è niente. Un affare da chiudere adesso in vista di giugno? Per ora no”.

