Nazionale: Mancini convoca Meret ed Insigne del Napoli. Ritorno di Quagliarella

Mancini richiama Fabio Quagliarella in Nazionale. Per il Napoli convocati Alex Meret e Lorenzo Insigne.

La Nazionale italiana si ritroverà, il 4 ed il 5 febbraio a Coverciano, per il primo raduno dopo il successo in amichevole contro gli Stati Uniti.

Al Centro Tecnico di Coverciano gli azzurri, diretti dal CT Roberto Mancini, effettueranno uno stage di due giorni per prepararsi ai primi due incontri delle ‘European Qualifiers’, che vedranno l’Italia sfidare la Finlandia ed il Liechtenstein, rispettivamente il 23 marzo allo stadio ‘Friuli’ di Udine, e il 26 marzo allo stadio ‘Tardini’ di Parma. Roberto Mancini, per l’occasione, ha convocato 32 calciatori e non sono mancate novità e sorprese.

Per il Napoli risponderanno alla convocazione Lorenzo Insigne e Alex Meret . Se per l’attaccante partenopeo si tratta di una scontata riconferma, lo stesso non si può dire per il portiere dei partenopei, che soltanto da poco ha ripreso ha giocare con continuità a causa degli infortuni patiti in questa prima fase della stagione. Ciò nonostante, le buone prestazione del giovane portiere, classe ’97, hanno convinto Mancini a monitorarlo da vicino.

Per il portiere azzurro, comunque, si tratta di un ritorno, essendo già stato convocato con Conte commissario tecnico.

Visto l’ottimo rendimento fin qui offerto, ritorna in maglia azzurra Fabio Quagliarella, attuale capocannoniere del campionato di Serie A con 16 gol realizzati. Per l’attaccante blucerchiato la convocazione mancava dall’ottobre 2015, quando venne convocato per le gare di qualificazione ad Euro 2016.

Premiato anche il rendimento del difensore del Parma Alessandro Bastoni (classe ’99), convocato per la prima volta dalla Nazionale. Tra i giovani che si sono messi finora in mostra convocati anche il romanista Nicolò Zaniolo (classe ’99), Sandro Tonali (classe 2000) del Brescia e Moise Bioty Kean (classe 2000) della Juventus.

Il Ct Mancini non ha convocato i calciatori che militano nei campionati stranieri e tutti quelli impegnati nelle gare Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta, posticipi della 22ª giornata di Serie A, ad eccezione dello squalificato Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari.

Di seguito l’elenco completo dei convocati del CT Mancini:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Mattia De Sciglio (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Roberto Inglese (Parma), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).

