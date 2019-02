Napoli-Sampdoria 3-0 (25′ Milik, 26′ Insigne, 89′ Verdi). Gli azzurri rialzano la testa, uno-due micidiale

Napoli-Sampdoria inizia in un clima umido davanti a circa 16mila spettatori. Azzurri in divisa classica, doriani con la maglia da trasferta nera. Ancelotti conferma Insigne e imlik davanti, mentre Giampaolo ripropone il trio Quagliarella-Defrel-Ramirez che mise in difficoltà i partenopei all’andata.



Il Napoli trova la prima azione pericolosa allo scoccare del 6′: Allan dribbla bene sull’out sinistro e conquista un angolo, sugli sviluppi il cross di Zielinski viene sventato in uscita da Audero. Al 10′ Callejon tenta il tiro di sinistro dal vertice dell’area di rigore: la conclusione – arrivata al termine di un’ottimo contropiede – finisce alta. Il Napoli insiste: Zielinski tenta il tiro all’11 trovando Audero non pronto a bloccare, condizionato anche dalla pioggia che ha iniziato a battere sul terreno di gioco. L’approccio alla gara degli azzurri appare positivo.



Al 12′ un filtrante lungo di pochi centimetri per Milik viene deviato da Audero, Rui arriva in ritardo sulla respinta. Al 14′ Insigne conclude di destro dall’interno dell’area, centrale per Audero. Seguono diversi minuti in cui la Samp tiene maggiormente il possesso, mentre il Napoli non riesce a capovolgere rapidamente l’azione. Al 17′ la risposta doriana arriva sull’asse Defrel-Ramírez: gran palla in mezzo del francese e colpo di testa in tuffo del numero 11: pallone alto. Al 18′ i doriani chiedono un rigore su un anticipo di Mario Rui in area, l’arbitro lascia correre.

Al 23′ il Napoli si ripropone in area, fino al cross di Zielinski, arretrato: un difensore blucerchiato libera di testa in corner, che non produce nulla di pericoloso. Al 25′ il Napoli passa meritatamente in vantaggio: grandissima palla in profondità di Hamsik per Callejon, che dalla fascia crossa rasoterra per l’accorrente Milik: il polacco insacca facilmente di sinistro sotto la traversa: 1-0! E subito dopo arriva il 2-0 di Insigne, meno di un minuto dopo! Il Napoli riconquista palla subito sul calcio d’inizio, e la sfera va rapidamente da Zielinski al centro dell’area: Insigne è troppo avanti, ma la palla arriva a Callejon che serve la sfera di nuovo al compagno. Lorenzo tira di prima, di destro, incrociando: Audero può solo deviare ma non evitare il raddoppio.

Al 32′ Koulibaly salva in scivolata a pochi metri dalla porta su un inserimento di Ramirez, servito da Defrel. Al 33′ ancora il francese svaria sul fronte offensivo, trova Murru che crossa di prima per Quagliarella: il napoletano impatta male la sfera alle spalle di Rui. Al 36′ la Doria conquista un angolo su tiro di Quagliarella, il Napoli riparte in contropiede, ma Insigne si allunga troppo la palla, e Hamsik perde il tempo per il servizio in profondità.



Al 40′ una bella discesa di Mario Rui si chiude con un bellissimo tiro di sinistro deviato da Audero in angolo, al 41′ viene annullato un goal a Milik in mischia per fuorigioco, al 42′ numero di Zielinski che si libera sulla sinistra e cambia gioco, Allan serve Hamsik in area ma il capitano crossa rasoterra sul corpo di un avversario. Allo scoccare del 43′ Hysaj si perde Quagliarella lasciando rimbalzare il pallone, il capitano blucerchiato tira largo a lato di Meret. Senza recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi: doppio vantaggio meritato per gli azzurri.

Il Napoli riparte bene, sopratutto in transizione: al 48′ gli azzurri sprecano un contropiede 6 vs 4, Milik tira dal limite facendosi ribattere la conclusione. Al 52′ buona iniziativa di Zielinski che serve Milik in profondità e va a prendersi il tocco di ritorno: l’assist in area è lungo. Al 53′ Giampaolo toglie Ramirez e mette Saponara. Al 54′ Insigne tenta il tiro dal limite, facile per Audero. La Sampdoria si fa pericolosa in area un minuto dopo, ma non riesce a concludere l’azione con un tiro in porta.



Al 56′ Koulibaly ferma Saponara e capovolge il fronte, sull’azione seguente Rui cross per Insigne che cicca il pallone al momento del tiro. La Samp prova ad attaccare la metà campo azzurra con più uomini e con più insistenza, ma non si rende concretamente pericolosa fino al 60′.

Giampaolo toglie Defrel e inserisce Gabbiadini. Al 62′ Saponara tira centrale tra le braccia di Meret, un minuto dopo il portiere azzurro blocca facilmente un altro tiro dai 20 metri. Il ritmo della partita scende di molto, l’azione successiva in tabellino è al 69′, con un bel cross per Milik che colpisce debolmente. Un minuto dopo è Koulibaly a sfiorare il terzo goal con una bella discesa: sfiora il traversone rasoterra di Callejon dopo la sua stessa apertura per Milik.



Al 72′ la Sampdoria sfiora il goal con un destro di Andersen da fuori area sugli sviluppi di un corner. Al 73′ primo giallo della gara per Jankto per una trattenuta su Hysaj. Subito dopo Ronaldo Vieira prende il posto di Ekdal. Al 74′ Ancelotti sostituisce Hamsik con Diawara. Al 76′ altro cartellino giallo per Murru, che entra in modo molto scomposto, ai limiti del rosso, su Callejon.

Intorno all’80’ il ritmo di gara è sceso ulteriormente, ma la Sampdoria giostra bene il pallone per provare a riaprire la partita. All’83’ Ancelotti fa entrare Verdi al posto di Insigne. All’85’ il Napoli conquista una buona punizione in contropiede, anche se la scelta sulla ripartenza è sbagliata: serviva allargare a destra invece che a sinistra. Lo sviluppo dell’azione è lunga e porta Koulibaly al tiro dall’interno dell’area, sul lato destro: palla respinta da Audero.

Il Napoli continua a premere: all’87’ Milik tira sul primo palo di sinistro, Audero ribatte di piedi. Pochi secondi dopo Zielinski tira dai 25 metri e trova una deviazione di braccio: dopo l’iniziale punizione dal VAR arriva la segnalazione che la deviazione è all’interno dell’area di rigore. Il pubblico chiede il tiro di Koulibaly, ma dal dischetto va Simone Verdi che spiazza Audero per il 3-0!



Subito dopo Ounas prende il posto di Milik. Giocherà i soli 3 minuti di recupero, dopo i quali Pairetto fischia la fine delle ostilità.

Il Napoli gioca una partita bella dal punto di vista offensivo e molto attenta da quello difensivo. La prestazione ricorda molto più la gara contro la Lazio che quelle opache andate in scena al Meazza contro il Milan. Ancelotti e i suoi uomini possono dirsi estremamente soddisfatti stasera. Soltanto nella fase centrale della ripresa gli azzurri hanno lasciato il pallino in mano agli avversari, ma hanno poi chiuso il risultato sul 3-0 senza mai rischiare in maniera davvero seria di riaprire la partita.

