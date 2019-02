Ancelotti: “Mi aspettavo una grande reazione stasera. Per Hamsik c’è una trattativa in corso. Siamo coperti in quel ruolo”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto a Sky Sport al termine di Napoli-Sampdoria. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.NET: “Mi aspettavo una grande reazione di stasera. L’anormalità è stata la partita di martedì perchè anche contro la Lazio avevamo giocato bene. Hamsik? C’è una trattativa in corso che dobbiamo valutare insieme al giocatore. Se c’è esigenza da parte sua di fare un’altra esperienza, c’è la tendenza e la volontà di accontentarlo. Come in tutte le trattative c’è la società che è attenta a tutto. Si è aperta la trattativa perchè c’è la volontà del calciatore ad andare in Cina. Hamsik ha fatto molto bene in una nuova posizione. Ha fatto molto bene finora. In quella posizione siamo coperti perchè abbiamo Ruiz, Diawara. Col Milan c’è stata poca profondità, poca brillantezza. Zielinski ha fatto un primo tempo da fuoriclasse. Gli attaccanti come Insigne quando non fanno gol la vivono molto male e per noi Insigne è troppo importante. Oltre a Ruiz abbiamo anche Diawara che può sostituire Hamsik e anche Zielinski che può giocare in quella posizione. Non abbiamo il sosia di Hamsik ma il ruolo può essere coperto in diversi modi. Koulibaly non ha bisogna di tirare il rigore perchè è un rigore già molto amato dai tifosi. Meglio andare sul sicuro con Verdi che è uno specialista. Con uno stadio pieno giocheremmo ancora meglio sicuramente”.

