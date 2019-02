Ancelotti alla stampa: “Ci sono soluzioni per sostituire Hamsik, senza lui abbiamo le stesse possibilità”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha risposto alle domande dei cronisti presenti in sala stampa al termine della sfida di oggi contro la Sampdoria, partita vinta 3-0 dagli azzurri. Queste le sue parole sintetizzate dal nostro inviato a Fuorigrotta.



“Non so come andrà a finire con Hamsik. Il giocatore ha espresso il desiderio di fare una nuova esperienza. Per il contributo che ha dato a questa squadra, non c’è nessuno in società che si sente in diritto di digli di non andare. C’è una trattativa in corso, se si concluderà troveremo le soluzioni alternative per risolvere la sua assenza. Abbiamo intravisto qualcosa, c’è Diawara e ci sono altri giocatori come Fabiàn Ruiz, che ha già giocato lì contro la Lazio, o Zielinski.



La squadra è serena, non c’è bisogno con questa squadra di usare la frusta, perché è una squadra seria e autocritica. Contro il Milan abbiamo giocato con poca profondità. Oggi l’abbiamo preparata bene tatticamente, e bene interpretata. Abbiamo verticalizzato con più velocità, cosa fatta nei primi due goal. Il goal aiuterà molto Insigne, ma il suo periodo negativo è finito dopo Natale, quando è tornato ad allenarsi con voglia e intensità. Oggi ha coronato la prestazione con un bellissimo goal.



Il Napoli ha le stesse possibilità di raggiungere i suoi obiettivi senza Hamsik, abbiamo tante soluzioni alternative. Ci saranno giocatori che interpreteranno il ruolo con altre caratteristiche. Hamsik oggi è stato fondamentale nella costruzione da dietro, Fabiàn ha giocato benissimo lì contro la Lazio.

Zielinski ha giocato molto bene dappertutto, quando ha fatto il doppio centrale. Verdi può giocare a destra, a sinistra. Avere due giocatori in meno in rosa consente agli altri di giocare un po’ di più.



In questo periodo l’anormalità è stata la partita di Coppa Italia. In campionato abbiamo fatto bene, col Milan siamo stati sufficienti. E’ stata malauguratamente una giornata storta. E’ cambiata sopratutto la profondità del gioco, la volontà di verticalizzare e finalizzare.



Younes sarà inserito nella lista di Europa League. Ha avuto un fastidio alla caviglia alla quale è stato operato e ha bisogno di altri 10 giorni per tornare a pieno ritmo”.