De Laurentiis su Hamsik: “Quando sarà il momento vi convocheremo”

Aurelio De Laurentiis ha parlato di tanti argomenti questa mattina all’Hotel Vesuvio in sede di presentazione dell’accordo triennale col Trentino per il ritiro azzurro. Chiaramente si è parlato anche di Marek Hamsik; dichiarazioni che, come sempre, faranno discutere. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net: “Voi volete sapere tutti cosa accadrà con Hamsik, ma non si parlerà di Hamsik. Non c’è nulla da dire, quando sarà il momento vi convocheremo e vi diremo cosa è accaduto col capitano. Ora si parla del trentino, poi tra 3-4-5 giorni, quando sarà, parleremo di Hamsik. Voi incrociate sempre le notizie, dicendo cose inesatte, ma io mi diverto. Sportmediaset ne hanno detta una colossale l’altro giorno”.

SULL’ACCORDO COL TRENTINO – “Sarà un accordo triennale, abbiamo fatto degli sforzi per andare incontro al Trentino, e loro lo stesso verso di noi e li ringrazio. Per la Val di sole non è stato un momento facile. Sono felice del rinnovo, molti vogliono gli Usa e l’oriente, noi pensiamo a preparare bene la squadra ed i soldi si raccolgono in altri modi, non con quel clima e quegli spostamenti. Noi penseremo al prossimo campionato, ulteriormente vivace con l’Inter che ci proverà, la Juve che forse sarà più quieta, anche se non è ancora detta l’ultima parola e vediamo i prossimi 2-3 mesi. Mi dispiace che i tifosi pensino solo allo Scudetto, non ad essere forti e rappresentare la città. Con la Sampdoria dovevano stare tutti allo stadio, i prezzi erano bassissimi, doveva essere pieno anche per la vendetta. Così si è tifosi del Napoli? Boh, sono meravigliato, anche se accade altrove. Milan e Inter non brillano ma hanno per partite meno importanti ma incassano 5mln di euro e noi con tre non le superiamo. Non si possono fare le nozze con i fichi secchi, io sono 3 anni che chiudo in rosso e la Filmauro invece chiude in utile. Così zittiamo anche le fregnacce di chi dice che guadagno col calcio e non più con la Filmauro che torna con 3 film americani finanziati dalla Filmauro”.

