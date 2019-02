Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monopoli-Juve Stabia: tutte le sue dichcirazioni

Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’importante match di campionato Monopoli-Juve Stabia. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da NapoliSoccer.NET: “Il Monopoli che affronteremo domani allo stadio “Veneziani” è una squadra molto forte e solida che lotta per i playoff. Fa dell’organizzazione il suo punto forte e viene da un’ottima prestazione contro la Paganese dopo un periodo di impasse. Nel girone di andata per lunghi tratti del campionato è stata la squadra che ha avuto la migliore difesa del campionato insieme alla Juve Stabia. Come compagine subisce pochi gol, grazie ad una difesa composta da giocatori esperti. All’andata ci fece soffrire dopo essere passata anche in vantaggio. È allenata bene da un ottimo tecnico come Scienza, che può contare su un collettivo che merita rispetto. Può vantare interessanti prospetti come il nostro ex Berardi e Mangni, oltre che elementi di esperienza come Paolucci. Il prestigioso posto in classifica è solo una conferma di ciò.

Sappiamo cosa ci aspetta e siamo abituati a questo tipo di pressione e al fatto che il Monopoli farà di tutto domani pomeriggio per essere la prima a battere la capolista. Per noi è indifferente. L’approccio alla partita non cambierà. D’ altronde il girone di ritorno è come se fosse un nuovo campionato, maggiormente competitivo perché i punti valgono il doppio perché tutte le squadre lottano strenuamente per conseguire i loro obiettivi.

Siamo duttili come squadra e possiamo giocare indifferentemente con il 4-3-3, il 3-5-2 ed anche con il 4-2-3-1. Aspetto, come al solito, il giorno della partita. Chiaramente decido in base a ciò che vedo in settimana durante gli allenamenti. Ho una rosa di qualità dove tutti fanno parte del progetto. Siamo immuni da polemiche strumentali, create dall’esterno per destabilizzare l’ambiente, se decido di impiegare un calciatore o un altro in base alle caratteristiche. Abbiamo tutti un obiettivo comune e tutti i miei ragazzi sono positivi e si sacrificano come un gruppo coeso e compatto per conseguire risultati importanti.

La Fidelity Card imposta per le trasferte ai nostri tifosi? Abbiamo tifosi passionali e corretti che non possono subire le conseguenze per qualcuno che ha commesso qualcosa di sbagliato. Contro il Catanzaro il pubblico è stato esemplare e abbiamo ricevuto i complimenti dal suo presidente Noto per l’ospitalità ricevuta”.

