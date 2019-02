Monopoli-Juve Stabia: le dichiarazioni dei protagonisti in casa Monopoli

Al termine di Monopoli-Juve Stabia, sono intervenuti in conferenza stampa alcuni tesserati del Monopoli. Le loro dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate dal nostro inviato in sala stampa allo stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli.

Scienza, tecnico del Monopoli: “ Sono felice per il risultato. Giocare contro questa grande Juve Stabia è un onore. Forse non abbiamo interpretato bene la superiorità numerica. Nel primo tempo non abbiamo concesso niente, forse potevamo fare qualcosa di più in attacco. Paolucci sta facendo benissimo in questo periodo. E’ un ragazzo di 21-22 anni che sta facendo grandi cose. Mancavano Gerardi, Salvemini e Donnarumma e per noi sono fondamentali. Sono molto contento di questo risultato ottenuto contro una grande squadra che ha grande autostima. Carlini spezza in due ke gare e accetto il risultato finale. Usciamo a testa altissima. Obiettivo playoff raggiungibile ma ci sono squadre dietro che sono fortissime. Quando arrivi ai playoff poi è la condizione a fare la differenza. Per me la classifica risponde alla realtà al vertice. La Juve Stabia è più che meritatamente in testa ma attenzione al Catanzaro”.

