STRAPPI NAPOLI: Considerazioni semiserie post Parma-Napoli

La Serie A non è solo calcio ed un po’ di sarcastico umorismo non guasta. Nessuno me ne voglia e mi si giustifichi per qualche leggera volgarità ma guardare le partite a volte non può prescindere da considerazioni ironiche e facili battute.

Le inserisco come mi vengono, senza badare alla forma ed al politically correct per condividere quello che deve rimanere solo uno sport ed un divertimento.

Considerazione semiserie post Parma-Napoli:

– D’Aversa ha chiesto ai suoi di puntare Hysaj.

– Koulibaly ha alzato Maksimovic da terra neanche fosse un bustone di friarielli.

– Niente… Chiffi ha dimostrato di avere un tocco palla migliore del mio.

– Ha segnato “il polacco sbagliato“.

– “Criticare è più facile che capire“. Lele Adani la tocca piano e risolve così le continue critiche su Arek Milk, che giungono puntali solo quando non segna.

– Lo strano caso del terzino Hysaj, l’unico terzino al mondo che gioca meglio sulla fascia opposta e non su quella di sua pertinenza

– Quando vedi la punizione tirata da Milik… come suggerito da Ancelotti… oppure Milik che fa doppietta con Mertens liberissimo, cpisci che si tratta d CAZZIMMA!

– Sfida tra look: preferite il capello di Malcuit o di Gervinho?

– Se la partita contro il Parma non finisce in rissa, non è la partita contro il Parma.

– Niente, Mertens è nel periodo in cui se va a Montevergine per una benedizione trova chiuso.

– Schiappacasse, non ha fatto nulla ma mi piace il suo cognome e l’ho scritto.

