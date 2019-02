Questore di Napoli: “Ci saranno adeguate forze di polizia”

Antonio De Iesu, Questore di Napoli, ha concesso un’intervista a Radio Marte. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net: “Ci sono tanti tifosi della Juventus distribuiti sul territorio nazionale e ce ne sono anche in Campania e questo porterà una commistione anche negli altri settori del San Paolo. Sarà una gara impegnativa per noi, ma spero sempre che si vada allo stadio per sostenere la squadra e non creare caos, solo così si potrà avere una convivenza felice. Non voglio fare considerazioni circa la decisione di aprire il settore ospiti, il mio ruolo è ottemperare alle decisioni centrali. San Nicola la Strada e la stazione marittima sono i due meeting-point. Lì i tifosi bianconeri troveranno dei pullman che li porteranno in piena sicurezza allo stadio. Il mio auspicio è che tutti i tifosi della Juventus si incontrino in questi due punti per evitare pericoli. Ci saranno adeguate forze di polizia che li accompagneranno al San Paolo. Abbiamo veicolato a tutti questa indicazione e se gli juventini vorranno assistere alla gara in piena sicurezza consiglio di seguire questi consigli. Vogliamo evitare conflitti nei pressi dello stadio e nella città. Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza. La Juventus sarà adeguatamente scortata, ciò che mi preoccupa è il flusso disaggregato dei tifosi che arrivano da tutte le parti, è questo l’aspetto più delicato. Non do numeri, dico che ci sarà un massiccio servizio di ordine e sicurezza pubblica”.

