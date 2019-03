Una partita in memoria di Giuliani: la proposta ieri a Tifo Azzurro

Nella puntata di ieri sera di Tifo Azzurro, trasmissione in onda su Tele A il venerdì sera alle 21, la ex moglie del portiere azzurro del secondo scudetto Giuliano Giuliani, Raffaella, ha ricordato come ci sia intorno al marito ancora l’alone di una memoria negata.



L’ex azzurro è morto prematuramente di AIDS a 38 anni nel 1996, in un periodo di fortissima stigmatizzazione di tutte le persone sieropositive, e dopo una vita dedicata al calcio. La proposta di Raffaella, già avanzata senza risposte anni fa all’ex presidente Ferlaino, è quella che si giochi una partita in sua memoria, magari nel San Paolo che tante soddisfazioni ha dato al portiere e alla sua famiglia, di cui la ex moglie ricorda persino lo striscione “Benvenuta Gessica” dedicato alla figlia dei due nata negli anni di permanenza di Giuliani a Napoli.



Nel corso della trasmissione, nella quale figurava tra gli ospiti anche il nostro responsabile di redazione Alberto Francesco Sanci, si è analizzata anche la vittoria degli azzurri contro il Parma domenica scorsa, e si è parlato della vigilia di Napoli-Juventus e di Napoli-Salisburgo: due match importantissimi per il proseguimento della stagione degli azzurri.



La puntata è stata anche l’occasione per rivedere sugli schermi tv Ciro Rigione, il noto cantante partenopeo colpito due settimane fa da un infarto, proprio poco dopo aver visto Fiorentina-Napoli dal divano di casa sua. Commovente e toccante il suo racconto con un invito a tutti: “Se vi sentite male, non fate i presuntuosi. Andate in ospedale, potrebbero salvarvi la vita come successo a me”.



Si replica stasera alle 23 su Tele A e poi domani (domenica) alle 7:30 e alle 16:30 su TV Capital (in Campania canale 119).

Napolisoccer.NET è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie CLICCA QUI