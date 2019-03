Borrelli: “Il giro d’affari illegale attorno al San Paolo è milionario”

Francesco Emilio Borrelli, consigliere comunale di Davvero Verdi, è stato intervistato oggi in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, a proposito delle azioni di contrasto alla criminalità attorno allo Stadio San Paolo. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.



“62 parcheggiatori sanzionati nei pressi del San Paolo? A dire la verità domenica scorsa già avevamo fatto un primo blitz, fermando alcuni esponenti del mondo della camorra.



Domenica c’è stato addirittura un contrasto tra alcuni agenti del Polizia Municipale e alcuni membri dello staff del Calcio Napoli. Perché? Avevano praticamente subaffittato degli spazi. Il costo medio che i parcheggiatori abusivi subaffittano, spesso facendo parcheggiare macchine in doppia e tripla fila e facendo allontanare le macchine dei residenti, è un giro d’affari incredibile. Non ho rapporto con De Laurentiis, penso che ad avvisarlo ci abbia pensato la polizia municipale.



Tariffe? Fuori lo stadio San Paolo i parcheggiatori abusivi prendono 15 euro. Costano anche quanto un garage locale, di cui i cittadini spesso si lamentano, ma quelli almeno fanno lo scontrino e pagano le tasse. Lì, invece, dai i soldi alla camorra. Ogni anno il parcheggio abusivo attorno allo stadio porta nelle tasche della criminalità e della camorra un giro d’affari di cento milioni. Tutta questa illegalità crea molto spesso anche problemi di viabilità. È stato stimato che se non ci fossero i parcheggi selvaggi noi abbatteremo circa il 40% del traffico.



Chi difende i parcheggiatori dice che sono poveracci, ma in realtà non è così. La verità è che molti di loro sono bugiardi o utilizzano la famiglia per giustificare la propria attività criminale. Bancarelle? Io non prenderei mai niente da un venditore abusivo. Proprio l’altra sera fotografammo uno che vendeva zucchero filato e dopo mise il copertone del carrettino dentro alla carretta dello zucchero filato. Mangiare roba da questi vuol dire aumentare il rischio per la nostra salute”.

