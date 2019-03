Gravina: “Importante creare un avvicinamento dell’Italia alla Cina”

Gabriele Gravina, presidente FIGC, ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net: “Un weekend positivo per il calcio italiano, una crescita d’entusiasmo per il mondo del calcio. Era quello che volevamo fare, recuperare una credibilità che stava scemando. Oggi tantissima convinzione nel pensare alla politica dei giovani. Del resto se hai voglia di programmare lo puoi fare soltanto con chi ti dà la possibilità di farlo. La politica dei giovani oggi è sicuramente il modo migliore per progettare ed è anche una necessità per le note carenze economico-finanziarie. Ancora una volta il calcio ha dimostrato di essere ponte tra culture diverse. Abbiamo voluto lanciare uno sguardo verso il futuro e abbiamo ritenuto importante creare un avvicinamento dell’Italia alla Cina e viceversa. Le trasferte e i problemi di distanza? Non è nel nostro progetto, noi puntiamo a far conoscere la cultura del calcio italiano in Cina. Nessuno vuole penalizzare i tifosi italiani.

Calcio spalmato su troppi giorni?

Sicuramente sì, bisogna saper coniugare interessi diversi. Per fare calcio servono risorse e le risorse si fanno anche attraverso alcuni progetti che possono penalizzare alcuni protagonisti”.

