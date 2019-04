Empoli-Napoli: come giocano gli avversari degli azzurri

La redazione di NapoliSoccer.Net propone l’analisi degli avversari dei partenopei per prepararsi al prossimo match di campionato.

Empoli-Napoli è una gara valevole per la giornata numero 30 del massimo campionato italiano si gioca mercoledì 3 aprile alle 19:00. Empoli reduce dalla sconfitta di Torino contro la Juventus, il gol di Kean ha condannato i toscani.

Il modulo dell’Empoli

L’Empoli ha cambiato allenatore in due occasioni in questo torneo. Andreazzoli ha iniziato il campionato puntando principalmente sul gioco offensivo. La dirigenza toscana poco soddisfatta dell’andamento della squadra ha contattato Iachini, il quale ha dato una sterzata iniziale alla classifica attuando un gioco pragmatico. L’inversione di tendenza, però, non ha avuto continuità. Il presidente Corsi ha richiamato dunque Andreazzoli. Il tecnico puntava inizialmente su Zajc trequartista, venduto poi nella finestra di mercato a gennaio e dovrebbe schierare il 3-5-2.

L’Empoli occupa il diciottesimo posto in classifica con 25 punti. Ha segnato 36 gol e ne ha subiti 55. I toscani hanno in media a partita: il 48.4% del possesso palla; 81.7% della precisione dei passaggi; tira 12.2 volte in porta; effettua 14.1 contrasti; 8.7 dribbling; ha ricevuto 52 cartellini gialli e 2 rossi.

Analizziamo i singoli reparti dell’Empoli

In porta c’è Dragowski, spesso è stato impiegato anche Provedel. Di certo i toscani hanno avuto la lacuna del portiere in tutta la stagione.

In difesa ci sono delle certezze come Veseli e Dell’Orco che possono essere impiegati sia da esterni che da centrali. Il leader è sicuramente Silvestre che rientra dalla squalifica dopo aver saltato la gara di Torino.

A centrocampo dovrebbero occupare le fasce Di Lorenzo e Pasqual, quest’ultimo si candida per una maglia da titolare. Nella zona centrale: Bennacer è il mediano davanti alla difesa, giocatore rapido e bravo tecnicamente ma talvolta prende dei rischi eccessivi nel cercare di uscire palla al piede; Krunic sta disputando un ottimo torneo; Traorè, dopo aver risolto alcuni problemi fisici e col ritorno di Andreazzoli, ha ritrovato serenità e una maglia da titolare.

In attacco l’inamovibile è Caputo, capocannoniere della squadra, al suo fianco dovrebbe esserci Farias che appare più incisivo in Toscana rispetto al passato.

I punti forti dell’Empoli

La squadra di Andreazzoli è pericolosa in fase offensiva. Ha giocatori principalmente d’attacco, anche gli esterni sono più votati alla fase offensiva che difensiva. Caputo è l’uomo in più, ha già segnato alle grandi e sembra aver raggiunto la maturità calcistica.

I punti deboli dell’Empoli

La fase difensiva è spesso caratterizzata da lacune determinate soprattutto da blackout di concentrazione che in Serie A vengono spesso pagati con un gol incassato. Bennacer è il fulcro del gioco ma spesso rischia la giocata anche in area di rigore difensiva, un adeguato pressing su di lui può mandare in tilt il sistema di costruzione offensiva.

Il calciatore più importante

È sicuramente Caputo. 29 presenze 13 gol, 3 assist; 1 cartellino giallo. Effettua 2.5 tiri in media a partita, ha il 77.1% di precisione nei passaggi. In area i cross sono indirizzati sempre verso lui che concretizza al meglio le azioni d’attacco. È il rigorista, insieme a Pasqual.

Napolisoccer.NET è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie CLICCA QUI