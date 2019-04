Empoli-Napoli: in Toscana arbitra Doveri

Sono stati designati gli arbitri del prossimo turno del massimo campionato italiano. Nella giornata numero 30, il Napoli sarà impegnato ad Empoli nel turno infrasettimanale in programma mercoledì 3 aprile alle ore 19:00.

Empoli-Napoli invece vedrà impegnato l’internazionale Doveri, con Abisso al VAR.

Sarà Giacomelli di Trieste a dirigere la Juventus, impegnata martedì sera a Cagliari; La Penna (che aveva diretto la precedente sfida dei bianconeri contro l’Empoli con qualche sbavatura) sarà al VAR.

Coppia di internazionali per una gara molto impegnativa come quella tra Roma e Fiorentina: per l’occasione, dirigerà Massa di Imperia, mentre in sala video ci sarà Mazzoleni.

Questo è l’elenco completo degli arbitri per la 30a giornata:

ATALANTA – BOLOGNA giovedì ore 21

ROCCHI di Firenze

MELI – PASSERI

IV: PICCININI

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: RANGHETTI

CAGLIARI – JUVENTUS martedì ore 21

GIACOMELLI di Trieste

CALIARI – IMPERIALE

IV: MARINELLI

VAR: LA PENNA di Roma 1

AVAR: MARRAZZO

EMPOLI- NAPOLI mercoledì ore 19

DOVERI di Roma 1

LONGO – ROCCA

IV: RAPUANO

VAR: ABISSO di Palermo

AVAR: VALERIANI

FROSINONE – PARMA mercoledì ore 21

MANGANIELLO di Pinerolo

SANTORO – LOMBARDI

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO di Avezzano

AVAR: POSADO

GENOA – INTER mercoledì ore 21

MARIANI di Aprilia

VUOTO – TASSO

IV: CHIFFI

VAR: DI BELLO di Brindisi

AVAR: LIBERTI

MILAN – UDINESE Martedì 02/04 h. 19.00

BANTI di Livorno

FIORITO – GORI

IV: GHERSINI

VAR: PASQUA di Tivoli

AVAR: SCHENONE

ROMA – FIORENTINA mercoledì ore 21

MASSA di Imperia

ALASSIO – DI LIBERATORE

IV: CALVARESE

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: BINDONI

SASSUOLO – CHIEVO giovedì ore 19

MAGGIONI di Lecco

TONOLINI – AFFATATO

IV: DIONISI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: DI IORIO

SPAL – LAZIO mercoledì ore 21

GUIDA di Torre Annunziata

VILLA – DI VUOLO

IV: GIUA

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: MONDIN

TORINO – SAMPDORIA mercoledì ore 21

MARESCA di Napoli

COSTANZO – TOLFO

IV: ABBATTISTA

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: LO CICERO

