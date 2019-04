Empoli-Napoli 2-1. Le pagelle di NapoliSoccer.NET: Naufragio azzurro in Toscana

La nave azzurra fa naufragio a Empoli. I toscani di Andreazzoli vincono meritatamente.

Meret: 6,5 – Non ha colpe sul primo goal. Lucido fino in fondo, evita l’imbarcata agli azzurri con un paio di interventi sicuri.

Malcuit: 4,5: – Strano questo ragazzo. Protagonista di partite eccellenti o di prestazioni indecenti. Quella di stasera appartiene alla seconda categoria. Per una volta abbiamo rimpianto Hysaj. Dal 76′ Verdi: 5,5 – Poca roba. Insufficiente per guadagnarsi un voto minimamente positivo

Luperto: 6 – Buona gara. Deve ancora masticare tanto pane duro ma svolge il suo compito con applicazione che rasenta lo zelo.

Koulibaly: 4,5 – Se fermi Schick e Dzeko e ti fai infilare da Caputo, vuol dire proprio che non è serata. In questa frase lo specchio della gara del gigante azzurro.

Rui: 6 – Cerca costantemente la profondità. I centrali dell’Empoli chiudono bene sulle palle alte e così lo costringono a cercare di servire Milik con palloni bassi e raramente pericolosi. Però rimane uno dei migliori in campo per il Napoli, uno dei pochi a salvarsi dal naufragio azzurro.

Callejon: 6 – Primo tempo ordinato. Nella ripresa Malcuit cede il posto a Verdi e lui scala indietro finendo per giocare quasi da terzino bloccato. La sua intelligenza tattica gli consente questo e altro.

Allan: 6 – L’Empoli con la superiorità numerica in mediana lo mette in difficoltà. Qualcuno lo indica come il playmaker di serata e i 121 passaggi lascerebbero pensare sia così. Però si tratta per lo più di scarico orizzontale.

Zielinsky: 6 – Spiazza Meret sul primo vantaggio empolese. Poi trova una botta da fuori area che fa ben sperare. Si barcamena tra il centrocampo e la fascia non senza difficoltà.

Younes: 5,5 – Si era parlato un gran bene di lui solo tre giorni fa. Stasera raramente entra nel vivo dell’azione e appare stanco e poco ispirato. Dal 57′ Fabian: 6 – Prova, poco assistito dai compagni, quel cambio di passo che avrebbe potuto volgere la gara a favore del Napoli.

Ounas: 4,5 – Sembra non capire i movimenti richiesti a una seconda punta tendendo sempre ad allargarsi sulla fascia. All’ennesimo richiamo Ancelotti lo sostituice senza che il franco-algerino possa incidere sulla gara. Dal 57′ Mertens: 6 – Buona volontà. Ma non basta.

Milik: 5,5 – Quasi mai servito come meriterebbe un attaccante delle sue qualità. Poco o niente assistito da Ounas, finisce nella morsa dei difensori toscani che lo sovrastano anche fisicamente. Le cose migliorano un po’ con l’ingresso in campo di Mertens.

Domenico Infante – NapoliSoccer.NET