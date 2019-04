I Quadri di Empoli-Napoli: miglior e peggior azzurro per la nostra redazione

I “quadri” di Empoli-Napoli: il migliore ed il peggiore in campo tra gli azzurri secondo i redattori di NapoliSoccer.NET: Una sconfitta meritata per una gara giocata sottotono.

Empoli-Napoli termina con una sconfitta per gli azzurri, a causa di una prestazione incolore in una gara giocata sottotono. Come sempre i redattori di Napolisoccer.NET indicheranno i calciatori azzurri che, secondo loro, sono stati il peggiore e il migliore in campo.

Il Migliore: Meret. Partita difficile per il Napoli che viene per buona parte di gara sopraffatto nel gioco dall’agguerrito Empoli che in almeno quattro occasioni ha la possibilità di migliorare il proprio score. Fortuna che i toscani trovano sulla propria strada il portierino azzurro Meret che ci mette del suo per salvare la squadra da una pessima figura.

Il Peggiore: Ounas. Senza dubbio oggi Ounas sfoggia una prestazione del tutto insufficiente. Il franco algerino dimostra di spaccare le partite quando subentra nell’ultima mezz’ora perché ogni volta che viene schierato da titolare diluisce enormemente il suo contributo. Tende spesso ad allargarsi a destra nonostante fosse schierato da seconda punta dietro Milik. (Antonello Greco)

Il migliore: Zielinski. Al termine del primo tempo il Napoli perviene al pareggio grazie ad un suo gol, importante soprattutto perché l’Empoli voleva chiudere la prima frazione con il doppio vantaggio. Il polacco prova a dare qualità al gioco partenopeo per tutta la gara.

Il peggiore: Mario Rui. In costante affanno nelle azioni d’attacco della squadra toscana. Si propone raramente e con scarsi risultati. (Manuele Morra)

Il migliore: Meret. Se il Napoli non ha incassato un passivo maggiore lo deve soprattutto a due sue splendide parate. Chi aveva dei dubbi – leciti vista l’età – non può che essersi ricreduto per quanto sta dimostrando fin da inizio stagione.

Il peggiore: Ounas. Per uno che si conferma in posito un altro si conferma in negativo. Anche stasera l’attaccante franco-algerino non ha convinto, il suo apporto è stato quasi nullo ed oltre ad intestardirsi in inutili ed inefficaci dribbling non è riuscito a soddisfare le richieste del proprio allenatore latitando in attacco. (Giovanni D’Oriano)

