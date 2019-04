Serie A: 8 squalificati, salteranno la 32a

Sono otto i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo per la 32a giornata. Si tratta di Bani (Chievo), Sturaro (Genoa), Zeegelaar (Udinese), Badelj (Lazio), Belotti (Torino), Ceppitelli(Cagliari), Kolarov (Roma) e Maietta (Empoli). Ammenda di 3 mila euro alla Sampdoria per cori insultanti da parte dei tifosi diretti all’arbitro. Nessun provvedimento per Mandzukic: la prova tv non ha dimostrato la certezza della condotta violenta.

