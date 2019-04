Guidolin: “Ho detto no a De Laurentiis”

Al sito di tribalfootball.com Francesco Guidolin, ex allenatore dello Swansea, ha svelato un interessante retroscena di mercato. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net: “Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di allenare il Napoli, ma ho detto no a De Laurentiis. Ho parlato con la Lazio e con l’Inter, ma ho deciso di non accettare. L’esperienza in Galles è stata positiva, spero che mi capiti di nuovo, mi piacerebbe allenare ancora in Premier o in Championship con un bel progetto”.

Napolisoccer.NET è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie CLICCA QUI