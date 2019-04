La “Bastonata” di Napolisoccer.NET. Milan-Lazio e l’indegna gazzarra nel finale

Milan-Lazio ha mostrato il peggio del calcio italiano: rissa finale, due rossoneri che sbeffeggiano un avversario e il giudice sportivo che non sanziona

Milan-Lazio, match clou dell’ultimo weekend calcistico, è stata una gara che ha mostrato il peggio del calcio italiano nell’insieme generale di un torneo di massima serie che, oltre a perdere sempre più interesse a causa dello strapotere della Juventus, offre sempre meno a livello qualitativo e addirittura dei veri e propri scempi dal punto di vista dei comportamenti che i ventidue in campo dovrebbero avere per rispetto soprattutto del pubblico e delle nuove generazioni che si avvicinano a questo sport che molto spesso hanno come riferimenti da seguire proprio i calciatori che scendono in campo tutte le domeniche.

L’idiozia più assoluta si è impossessata soprattutto di due rossoneri come Kessie (autore del gol vittoria) e Bakayoko che al termine della partita, festeggiando assieme ai compagni sotto la Curva Sud di San Siro dopo la vittoria sulla Lazio, hanno pensato bene di mostrare ai tifosi rossoneri come un trofeo di guerra la maglia del difensore avversario della Lazio, Acerbi, in segno di scherno e di derisione verso gli avversari.

Ma il peggio i protagonisti delle partita lo hanno offerto subito dopo il fischio finale in una rissa che si è scatenata. A dare l’input alla rissa ci ha pensato Luiz Felipe, scagliandosi contro Suso con una durissima spallata.

Bertolacci, che ha visto da vicino la scena, si è lanciato addosso al brasiliano della Lazio, mettendogli le mani al collo prima di essere allontanato da Caicedo. La scena da Far West è proseguita: tra i più agitati Kessie, Musacchio, Luiz Felipe e Milinkovic-Savic che venivano divisi da compagni e membri dello staff delle due squadre.



E infine la ciliegina sulla torta rappresentata da Lucas Leiva che, secondo alcuni ispettori di campo, avrebbe insultato un addetto stampa del Milan in sedia a rotelle, con una frase becera che si commenta da sola: “Stai seduto e zitto…”. Insomma un campionario di idiozie con un epilogo assolutamente sconcertante: il giudice sportivo ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per applicare la prova televisiva in occasione dell’episodio Kessie-Bakayoko con la maglia di Acerbi, e, cosa ancora peggiore, ha deciso solo di comminare delle semplici multe per la rissa finale in campo e per le frasi assurde di Lucas Leiva. Per la serie: il pesce puzza sempre dalla testa…

