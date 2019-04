Numeri & curiosità di Frosinone – Napoli

Domani alle ore 12:30, in occasione della 34^ giornata di campionato, il Napoli affronterà allo stadio Matusa il Frosinone, la cui fondazione risale al 1912.

Il Frosinone, i cui colori sociali sono il giallo e il blu, dopo Lazio e Roma, è la terza squadra più blasonata della regione. Il club laziale quest’anno è al debutto nella massima serie del calcio italiano.

Quello di domani sarà il 4° confronto in assoluto nel massimo campionato di calcio italiano tra i partenopei e i ciociari, il secondo allo stadio Matusa. Il tabellino vede il Napoli in vantaggio con con 3 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 13 gol realizzati e 1 subito.

Il primo e unico incontro disputato sul campo del Frosinone risale alla 19^ giornata del campionato 2015/16, esattamente al 10 gennaio 2016. Al triplice fischio l’incontro terminò con la vittoria degli azzurri con il risultato di 5-1 (20° Albiol [N], 30° rig. Higuain [N] , 59° Hamsik [N], 60° Higuain [N], 71° Gabbiadini [N], 81° Sammarco [F]).

Nel match di domani non ci saranno ex di turno con la casacca azzurra, per il Frosinone, invece, gli ex saranno Maiello e Ciano.

La partita sarà arbitrata da Federico La Penna della sezione di Roma 1, assistito da Prenna e Baccini. Gli arbitri addetti al Var saranno Serra e Del Giovane, mentre Piscopo sarà il quarto uomo.

