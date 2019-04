Ufficiale: Napoli nella prossima Champions League

Ieri sera, con la sconfitta del Milan contro il Torino, è arrivata la qualificazione matematica per il Napoli alla prossima Champions League. L’obiettivo, considerato quello minimo per la società azzurra, arriva per la prima volta per il quarto anno di fila e con quattro giornate di anticipo.



Gli azzurri, infatti, non potranno andare più in basso del quarto posto: se la Roma le vincesse tutte e gli azzurri non facessero altri punti, anche in considerazione della partita in meno dell’Atalanta (che giocherà stasera, ndr), il Napoli avrebbe il vantaggio negli scontri diretti nei confronti dei giallorossi. Ovviamente l’obiettivo della squadra ora è mantenere il secondo posto e raggiungere gli 80 punti.



Il Napoli raggiunge la sesta partecipazione complessiva alla Champions League, scavalcando la Lazio (5) e ponendosi alle spalle delle “storiche quattro”: Roma (11), Inter (12), Milan (15) e Juventus (19).

Particolare da non sottovalutare quello che evidenzia come il Napoli, arrivando a qualificarsi alla prossima Champions con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato, faccia una minima impresa: gli azzurri sono in un gruppo di “élite” formato anche da Barcellona, Atlético Madrid, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Juventus, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia e Paris Saint-Germain.

La SSC Napoli ha celebrato il raggiungimento del traguardo attraverso un tweet ufficiale in cui si sottolinea, ancora una volta, anche il fatto di essere l’unica squadra italiana a qualificarsi alle coppe europee per il decimo anno di fila.



