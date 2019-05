Fantacalcio: la top 11 di NapoliSoccer.Net della 38a giornata

La redazione di NapoliSoccer.NET individua ogni settimana la top 11 dei calciatori che possono risultare determinanti nelle sfide del fantacalcio.

Amici fantallenatori siamo giunti alla giornata numero 38 del massimo campionato italiano. È l’ultimo turno e nei cuori dei fantallenatori alberga tristezza per il saluto al fantacalcio 18-19, misto all’eccitazione perché in tanti si giocano il podio negli ultimi 90 minuti. È l’occasione giusta anche per salutare e ringraziare i tanti lettori di NapoliSoccer.Net che hanno seguito questa rubrica per il secondo anno consecutivo.

Sarà una giornata incredibile, la lotta salvezza e quella relativa all’Europa riserveranno tante emozioni, si deciderà tutto all’ultimo minuto. Mirante blinda la porta; Fabian Ruiz ha il sinistro caldo; Chiesa deve far risalire la viola.

La redazione di NapoliSoccer.NET ha pensato per voi la top 11 dei calciatori da schierare al fantacalcio, sulla base degli scontri che avverranno in questa giornata di campionato.

La top 11 per il fantacalcio di NapoliSoccer.NET:

Mirante: da quando ha la fiducia di Ranieri la Roma ha trovato grande solidità difensiva.

Kolarov: i giallorossi cercano punti per l’Europa. Il terzino si farà trovare pronto.

Albiol: contro l’Inter ha giocato una gran bella partita, può ripetersi.

Lu. Pellegrini: il terzino rossoblu giocherà una partita di spinta, al resto ci pensa il suo sinistro.

Freuler: l’Atalanta ha bisogno del suo equilibrio e dei suoi inserimenti per inseguire il sogno Champions League.

Fabian Ruiz: tornato ad occupare la fascia sinistra ha offerto una prestazione super contro l’Inter; ha il sinistro caldo.

Zaniolo: il talento giallorosso deve terminare il campionato col botto.

Chiesa: la Fiorentina ha bisogno dei suoi gol e degli assist. Forse è destinato ad abbandonare la Toscana, ma vuole lasciare un buon ricordo.

Belotti: il Toro viene da una sconfitta sonora ad Empoli. Con l’appoggio del proprio pubblico il bomber granata può tornare a fare la differenza.

Pavoletti: quando gioca in casa trova una carica eccezionale. Nel gioco aereo è uno dei calciatori più forti d’Europa.

Mertens: ‘Ciro’ è in gran forma, può timbrare il cartellino anche a Bologna.

