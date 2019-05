Bologna-Napoli, arbitra Di Paolo

Bologna-Napoli è una gara valevole per la 38a e ultima giornata di Serie A, in programma sabato alle 20:30. Non ci sono pressioni di classifica per entrambe le squadre. Napoli solido al secondo posto in classifica e reduce dal successo interno contro l’Inter; Bologna salvo e reduce dal fondamentale pareggio esterno contro la Lazio. Il direttore di gara sarà Di Paolo della C.A.N. B, Manganiello al Var.

Inter-Empoli forse la partita più importante di questa ultima giornata è stata affidata a Banti. Fiorentina-Genoa, vero e proprio scontro salvezza, sarà invece diretta da Orsato.

Tutte le designazioni

FROSINONE – CHIEVO sabato h.18:00

DI MARTINO

SCHIRRU – CAPONE

IV: MASSIMI

VAR: CALVARESE

AVAR: DI VUOLO

BOLOGNA – NAPOLI sabato h.20:30

DI PAOLO

ROSSI C. – ROSSI L.

IV: PISCOPO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO

TORINO – LAZIO domenica h.15:00

ABISSO

VALERIANI – PAGLIARDINI

IV: PILLITTERI

VAR: CHIFFI

AVAR: FIORITO

SAMPDORIA – JUVENTUS domenica h.18:00

NASCA

TASSO – RASPOLLINI

IV: PRONTERA

VAR: LA PENNA

AVAR: CECCONI

ATALANTA – SASSUOLO domenica h.20:30

DOVERI

COSTANZO – TEGONI

IV: AURELIANO

VAR: DI BELLO

AVAR: VIVENZI



CAGLIARI – UDINESE domenica h.20:30

VOLPI

SCATRAGLI – MOKHTAR

IV: MAGGIONI

VAR: GIUA

AVAR: RANGHETTI



FIORENTINA – GENOA domenica h.20:30

ORSATO

PERETTI – BINDONI

IV: FABBRI

VAR: IRRATI

AVAR: DEL GIOVANE



INTER – EMPOLI domenica h.20:30

BANTI

VUOTO – PASSERI

IV: PASQUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: SCHENONE



ROMA – PARMA domenica h.20:30

MAZZOLENI

MARRAZZO – POSADO

IV: PAIRETTO

VAR: MARESCA

AVAR: PAGANESSI



SPAL – MILAN domenica h.20:30

VALERI

CARBONE – ALASSIO

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: MONDIN

