Di Marzio su Elmas: “Quello del Napoli è un interesse concreto”

Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, ha parlato degli scenari di mercato del Napoli. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net: “Non si esclude che nel summit di mercato tra la dirigenza azzurra ed Ancelotti si sia parlato di Eljif Elmas, centrocampista classe 1999 del Fenerbache e che il Napoli ritiene abbia le potenzialità di Fabian Ruiz. Il centrocampista in stagione ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni con il club turco segnando 3 gol. Quello del Napoli è un interesse concreto. Un profilo molto apprezzato da diversi club europei: in Italia, infatti, lo voleva anche la Lazio”.

