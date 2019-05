Bologna, il report dell’allenamento di ieri; differenziato per Poli e Sansone

Bologna-Napoli è una gara valevole per l’ultima giornata di campionato, in programma sabato alle 20:30.

A due giorni dal termine della stagione, la squadra è tornata ieri sul campo per preparare #BFCNapoli: seduta atletica e partitella a campo ridotto per i ragazzi di Mihajlovic. Differenziato per Andrea Poli e Nicola Sansone, terapie per Federico Mattiello.

I rossoblu sono ormai salvi dopo il pareggio ottenuto sul campo della Lazio.

Napolisoccer.NET è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie CLICCA QUI